В Катаре женщины допущены на службу в армии

Баку. 7 апреля. REPORT.AZ/ Эмир Катара Тамим бен Хамад Аль Тани подписал закон о продлении срока обязательной военной службы для мужчин с трех месяцев до года, женщины по желанию тоже смогут стать военными, сообщает Report ссылаясь на РИА Новости.

Согласно новому закону, женщины старше 18 лет впервые получили право служить в армии на добровольной основе.

«Подданные Катара, мужчины в возрасте от 18 до 35 лет, обязаны проходить военную службу. Служба Родине для женщин является добровольной», — цитирует агентство новый закон. Он предусматривает наказание до трех лет тюремного заключения и штраф в размере до 50 тысяч катарских риалов (около 15 тысяч долларов) за попытку уклониться от военной службы.

Катарские мужчины должны идти в армию через два месяца после достижения 18 лет. Кроме того, Катар создаст академию военной службы.