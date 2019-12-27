В Канаде объяснили, почему вырезали Трампа из фильма "Один дома 2"

Канадский телеканал СВС подтвердил, что удалил сцену с участием Дональда Трампа из фильма "Один дома – 2", где будущий президент США снялся в небольшом эпизоде.

О трансляции на СВС сокращенной версии фильма, который является традиционной частью рождественского телеэфира, сообщил ряд западных СМИ, передает Report.

Высказывались предположения, что эпизод был удален из-за неважных отношений Трампа с канадским премьер-министром Джастином Трюдо.

Представитель телеканала Чак Томпсон заявил, что этот эпизод был вырезан из телевизионной версии еще пять лет назад, когда Трамп еще не стал президентом.

"Как это часто бывает с фильмами, адаптированными для телевидения, "Один дома – 2" был сокращен по времени. Сцена с Дональдом Трампом и некоторые другие были вырезаны, поскольку не имели прямого отношения к сюжету", - сказал сотрудник CBC, отметив, что телеканал таким образом стремился увеличить объем рекламы во время показа.

В фильме 1992 года Трамп играет самого себя. В небольшом эпизоде он помогает главному герою – потерявшемуся мальчику Кевину, подсказав ему, как пройти в холл гостиницы. Весь эпизод длится около десяти секунд.