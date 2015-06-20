В Италии испекли самую длинную в мире пиццу

Баку. 20 июня. REPORT.AZ/ В Италии поставлен мировой рекорд по приготовлению самой длинной пиццы, сообщает Report со ссылкой на Интерфакс.

Длина "Маргариты", которую представили на Expo-2015 в Милане, составила 1595,45 метра. На ее приготовление ушло 1,5 тонны помидоров, более 1,5 тонн сыра моцарелла и литры оливкового масла. Пиццу пекли в пяти специально модернизированных печах.

Шедевр, над которым трудились 80 шеф-поваров со всей Италии, накрыли на 800 столах, выставленных в один ряд.

Пиццу приготовили в ознаменование 126-й годовщины изобретения "Маргариты", отмечают издания.

Ранее в книгу рекордов Гиннесса была занесена пицца из Испании длиной в 1141,5 метра.