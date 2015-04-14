​В Иране будет снят один из запретов в спортивной сфере

Баку. 14 апреля. REPORT.AZ/ На пост заместителя президента Волейбольной федерации Ирана назначена женщина. Как сообщает Report, информацию об этом распространили иранские СМИ.

Новым заместителем является бывшая спортсменка Зохра Мирсепаси. В 1987-1991 годах она играла за волейбольный клуб "Харезми".

Наряду с изменениями в руководстве федерации, в женскую национальную сборную страны по волейболу будет приглашен иностранный тренер.

Следует отметить, что в Иране рассматривается вопрос снятия запрета на посещение женщинами некоторых спортивных соревнований.