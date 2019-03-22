В Гонконге построят самый большой искусственный остров

На проект Lantau Tomorrow Vision выделят HK$624 млрд ($80 млрд) — на $16 млрд больше, чем ожидалось.

Из них треть потратят на создание искусственного архипелага общей площадью 1000 гектаров, который со временем увеличат до 1700 га. Для сравнения — площадь искусственного острова Палм-Джумейра в Дубае составляет 560 га, как передает Report сообщают зарубежные СМИ.

Поселение построят рядом с островом Лантау в устье Жемчужной реки. Неподалеку находится главный аэропорт Гонконга Чхеклапкок.

Располагаясь на высоте шести метров над уровнем моря, остров будет защищен от тайфунов, даже если под воздействием климатических изменений средняя температура вырастет, а уровень воды поднимется.

На территории архипелага возведут более 260 тыс. домов, из которых 70% составит муниципальное жилье. Застройка частично поможет справиться с хроническим жилищным кризисом.