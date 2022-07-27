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В Анголе нашли уникальный алмаз розового цвета

В Анголе нашли уникальный алмаз розового цвета Уникальный розовый алмаз весом 170 каратов обнаружен на северо-востоке Анголы.
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27 июля 2022 г. 13:34
В Анголе нашли уникальный алмаз розового цвета

Уникальный розовый алмаз весом 170 каратов обнаружен на северо-востоке Анголы.

Как передает Report со ссылкой на ТАСС, об этом сообщила южноафриканская радиостанция SABC.

"Данный алмаз является самым крупным розовым алмазом, добытым в мире за последние 300 лет", - заявил представитель австралийской компании Lucapa Diamond Company, которая совместно с ангольским госпредприятием разрабатывает месторождение в Луло.

Камень, получивший название Lulо Rose, будет выставлен на продажу на международный аукцион.

Специалисты считают, что после огранки алмаз потеряет до половины своего веса. В результате он будет сравним с розовым бриллиантом Pink Star весом 59,6 карата, который был продан с аукциона в 2017 году за 71,2 млн долларов. На текущий день Pink Star является наиболее дорогим алмазом, когда-либо проданным на публичных торгах.

Самый крупный алмаз, который был найден на территории Анголы, имеет вес 404 карата. Он был добыт в феврале 2016 года на месторождении в Луло и получил название "4 февраля" в честь дня независимости страны. Ангола является вторым по объемам производителем алмазов в Африке, уступая только Ботсване. В текущем году ангольская промышленность планирует добыть 10 млн каратов алмазов.

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Версия на английском языке Unique pink diamond found in Angola

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