В Амстердаме представили первую "капсулу для самоубийства" - ФОТО

Баку. 17 апреля. REPORT.AZ/ На выставке похоронной индустрии в Амстердаме показали первую "капсулу для самоубийств", передает Report со ссылкой на РИА Новости.

Устройство под названием Sarco разработали в Нидерландах. Оно получило футуристический дизайн, напоминающий о космических полетах будущего.

Отмечается, что создателями изобретения стали голландский дизайнер Александр Баннинк и австралийский активист Филип Ничке, в течение многих лет выступавший за легализацию эвтаназии.

По словам создателей, будка позволит всем желающим уйти из жизни безболезненно.

На выставке был продемонстрирован только макет устройства, однако пользователи смогли "протестировать" капсулу, надев VR-очки и виртуально оказавшись внутри. Изобретатели надеются построить действующий образец к концу года.