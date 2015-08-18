Ученые выявили в Африке рыбу, которая годами может жить без еды

Баку. 18 августа. REPORT.AZ/ В Африке обнаружена рыба рогозуб, которая может жить без воды и еды годами. Ученые надеются, что это поможет им продвинуться в исследованиях о возможности приостановления жизнедеятельности человека в критических ситуациях, сообщает Report со ссылкой на The Daily Mail .

Найденная экспертами рыба в неблагоприятных условиях замедляет все процессы в своем организме, останавливает свои биологические часы и погружается в сон, который может длиться от трех до пяти лет. В это время она обходится без воды и пропитания, а также не производит никаких отходов. Рогозуб спит, пока в зоне ее досягаемости не появляется пресная вода.

Исследователи выясняют, что происходит в этот момент с рыбой на клеточном уровне. Они надеются, что это позволит погрузить в такой же летаргический сон человека. Это помогло бы пациентам, которые находятся в критическом состоянии, - позволило бы врачам "купить" время, необходимое для их излечения. А также сыграло бы важную роль в покорении Вселенной, сделав возможным для человека полет на большие расстояния.

Рогозуб - двоякодышащая рыба, которая ближе всего стоит к четвероногим животным, некогда вышедшим из воды. Ее анатомия дает подсказки относительно того, как животные развивались, прежде чем вдохнуть воздух, как их легкие приспосабливались к тому, что вода испаряется.