Ученые рассчитали вероятность возникновения новой пандемии уровня COVID-19

Результаты статистического анализа вспышек инфекционных заболеваний за последние 400 лет показали, что вероятность возникновения экстремальных пандемий типа испанского гриппа не так велика — около двух процентов в год. Но она год от года увеличивается и ч

Результаты статистического анализа вспышек инфекционных заболеваний за последние 400 лет показали, что вероятность возникновения экстремальных пандемий типа испанского гриппа не так велика - около двух процентов в год. Но она год от года увеличивается и через несколько десятилетий, по оценкам авторов, вырастет примерно в три раза.

Как передает Report, статья опубликована в журнале Proceedings of the National Academy of Sciences .

Исследователи из Университета Падуи в Италии вместе с американскими коллегами из Дьюкского университета в Северной Каролине и Университета Маркетт в Милуоки использовали новые статистические методы для измерения масштаба и частоты вспышек опасных заболеваний за последние четыре столетия.

Анализ охватывал такие инфекции, как чума, оспа, холера, сыпной тиф и новые вирусы гриппа. Несмотря на то, что у каждого из этих патогенов разная скорость распространения, авторы выявили определенные закономерности, которые позволили им описать вероятность повторения событий аналогичного масштаба в будущем.

Самой смертоносной пандемией в современной истории была вспышка испанского гриппа, унесшего жизни более 30 миллионов человек в период с 1918 по 1920 год. Результаты показали, что вероятность повторения схожей по последствиям пандемии составляет около двух процентов в любой год. Это означает, что к настоящему времени она достигла 38 процентов, а в ближайшие 300 лет пандемия столь экстремальных масштабов точно должна произойти как минимум еще раз.

"Самый важный вывод заключается в том, что крупные пандемии, такие как COVID-19 и испанский грипп, относительно вероятны, — приводятся в пресс-релизе Дьюкского университета слова одного из авторов исследования доктора Уильяма Пэна (William Pan), доцента кафедры глобального экологического здоровья. - Понимание того, что пандемии не так уж редки, должно повысить усилия по их предотвращению и контролю в будущем".

Данные также показывают, что риск интенсивных вспышек быстро растет. Основываясь на увеличивающейся скорости, с которой новые патогены, такие как коронавирус SARS-CoV-2, распространяются в человеческой популяций за последние 50 лет, авторы оценивают, что вероятность вспышек новых заболеваний вырастет в три раза в следующие несколько десятилетий.

Используя этот повышенный фактор риска, исследователи подсчитали, что пандемия, аналогичная по масштабу COVID-19, вероятна в течение ближайших 59 лет. По словам авторов, это не означает, что мы можем рассчитывать на 59-летнюю отсрочку от пандемии, похожей на COVID-19, или что катастрофа масштаба испанского гриппа не случится в течение ближайших 300 лет. События одинаково вероятны в любой год в течение расчетного периода. А сверхсильная пандемия, способная уничтожить всю человеческую жизнь, статистически возможна в течение следующих 12 тысяч лет.

"Когда происходит сильнейшее за столетие наводнение, ошибочно предполагать, что такое же по силе наводнение повторится только через сто лет. Оно может произойти в следующем году", - говорит еще один из авторов статьи Габриэль Катул (Gabriel Katul), заслуженный профессор гидрологии и микрометеорологии Дьюкского университета.

По мнению ученых, учащение вспышек опасных заболеваний связано с такими факторами, как рост населения, изменения в продовольственных системах, ухудшение состояния окружающей среды и более частые контакты между людьми и животными, являющимися переносчиками болезней.