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Ученые открыли еще один секрет эволюционного доминирования динозавров

Ученые открыли еще один секрет эволюционного доминирования динозавров Ученые из Бристольского университета (Великобритания) выяснили, что самые ранние динозавры включали плотоядные, всеядные и травоядные виды, и это разнообразие позволило им пережить массовое вымирание в Триасе.
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17 декабря 2022 г. 03:41
Ученые открыли еще один секрет эволюционного доминирования динозавров

Ученые из Бристольского университета (Великобритания) выяснили, что самые ранние динозавры включали плотоядные, всеядные и травоядные виды, и это разнообразие позволило им пережить массовое вымирание в Триасе.

Как сообщает Report, исследование опубликовано в журнале Science Advances.

Самые ранние динозавры были намного меньше своих более поздних родственников и на протяжении большей части триасового периода находились в тени крокодилоподобных рептилий.

Исследователи изучили форму зубов ранних динозавров и построили компьютерную модель их работы во время жевания. Сравнив эти модели с данными о зубах и рационе современных рептилий, они смогли определить, что входило в меню первых динозавров.

Палеонтологи выяснили, что многие группы травоядных динозавров изначально были всеядными. Кроме того, предок знаменитых диплодоков — травоядных динозавров с длинной шеей — питался мясом. В целом же ранние виды динозавров отличаются разнообразием. Одни были похожи на варанов своими зубами-лезвиями, другие — на игуан с зазубринами по краю зубов.

Ученые считают, что такое разнообразие могло позволить им пережить триасово-юрское массовое вымирание и стать доминирующей группой в мезозойском периоде.

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