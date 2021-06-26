Ученые обнаружили древнего "человека-дракона"

Ученые из Китая нашли древний череп, который мог бы принадлежать новому типу человека

Ученые из Китая нашли древний череп, который мог бы принадлежать новому типу человека. Как передает Report со ссылкой на исследования журнала The Innovation, этот вид человека можно назвать Homo longi, или "человек-дракон".

Найденный в 30-х годах прошлого века череп был спрятан в заброшенном колодце китайскими рабочими. Причина - японские захватчики, которые могли бы находку взять себе. На протяжении почти 90 лет он оставался там, пока в 2018 году нашедший его мужчина не рассказал о находке внуку. После этого окаменелость передали в дар Музею наук о Земле Университета Хэбэй.

Как говорят ученые, череп принадлежал мужчине около 50 лет. У него была массивная голова, широкий, выпуклый нос и большие глаза. Рост у "человека-дракона" мог быть выше, чем в среднем у современных людей, а телосложение — очень крепким. Исследование показало, что данная группа проживала в Восточной Азии по меньшей мере 146 000 лет назад. Более того, ученые заявили о том, что эта ветвь человеческого генеалогического древа более тесно связана с Homo sapiens, чем неандертальцы. В то же время некоторые специалисты считают, что данный череп, вероятно, принадлежал денисовцу.

Ранее ученые впервые воссоздали облик загадочного древнего человека. Информация об анатомии денисовца была извлечена из паттернов активности различных генов.