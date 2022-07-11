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Ученые нашли у людей гены, которые делают лекарства токсичными

Ученые нашли у людей гены, которые делают лекарства токсичными По оценкам ученых, около 12% населения Европы могут быть носителями этих генетических вариантов
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11 июля 2022 г. 18:00
Ученые нашли у людей гены, которые делают лекарства токсичными

Ученые из Института эволюционной антропологии общества Макса Планка выявила у неандертальцев два типа генов, которые мешают нормальному усвоению лекарств.

Как передает Report, исследование опубликовано в журнале Pharmacogenomics.

Геном современного человека содержит следы генов неандертальцев, что, предположительно, могло бы объяснить различия в терапевтической эффективности лекарств у разных людей.

Обнаруженные генетические варианты CYP2C8*3 и CYP2C9*2 снижают активность ключевых ферментов, которые отвечают за усвоение ряда различных лекарств для диабетиков, противовоспалительных препаратов, химиотерапевтических средств и статинов для снижения уровня холестерина. Эти лекарства могут быть токсичными для некоторых людей с определенными видами низкой ферментативной активности.

Для получения таких выводов ученые сравнили геномные последовательности людей, взятые из проекта 1000 Genomes (подробный каталог генетических вариаций человека), с соответствующими последовательностями всех доступных геномов неандертальцев.

По оценкам ученых, около 12% населения Европы могут быть носителями этих генетических вариантов.

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Версия на английском языке Scientists identify Neandertal gene variants that can slow drug metabolism

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