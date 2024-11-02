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Школу в США переименовали в честь уборщика

Школу в США переименовали в честь уборщика Школу в США переименовали в честь уборщика.
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2 ноября 2024 г. 20:52
Школу в США переименовали в честь уборщика

Школу в США переименовали в честь уборщика.

Об этом сообщает Report со ссылкой на агентство Good News Network.

В штате Миссури школа приняла решение о переименовании в честь 64-летнего Клодина Уилсона, школьного уборщика, который более 30 лет работает в учреждении. Мужчина не только занимался уборкой, но и выполнял множество других обязанностей, включая сантехника и водителя школьного автобуса.

Директор школы Чак Борен отметил, что Уилсон стал важной фигурой для детей, которые часто обращались к нему за поддержкой.

"Если у них были проблемы, они шли к нему", - добавил он.

Помощник администратора школы Марк Сасфи подчеркнул, что Клодин стал символом округа, а учитель Джейкоб Миллер вспомнил, как он поддерживал его в начале карьеры. Несмотря на оказанную честь, сам Уилсон скромно отметил, что считает свое взаимодействие с детьми главной наградой.

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Версия на азербайджанском языке ABŞ-də məktəbə süpürgəçinin adı verilib

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