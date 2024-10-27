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Маск назвал условие для выживания человеческой цивилизации

Маск назвал условие для выживания человеческой цивилизации Человеческая цивилизация сможет выжить, если станет многопланетным видом.
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27 октября 2024 г. 07:38
Маск назвал условие для выживания человеческой цивилизации

Человеческая цивилизация сможет выжить, если станет многопланетным видом.

Как передает Report, об этом заявил американский миллиардер, основатель компаний SpaceX и Tesla Илон Маск, выступая в Ланкастере (штат Пенсильвания) на мероприятии в поддержку кандидата в президенты США Дональда Трампа.

"Продолжительность жизни цивилизации будет гораздо больше, если мы будем многопланетным видом", — отметил он.

Маск обратил внимание на то, что природная или антропогенная катастрофа может стать причиной уничтожения жизни на планете. Он напомнил, что "однажды метеорит уже погубил динозавров". Предприниматель подчеркнул, что подобные события могут произойти и в будущем.

По его мнению, одной из планет, где человечество сможет спастись, является Марс.

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