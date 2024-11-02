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Умер самый большой в мире крокодил Кассиус

Умер самый большой в мире крокодил Кассиус Австралийский гребнистый крокодил по кличке Кассиус, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса, как самая крупная рептилия в мире, обитающая в неволе, умер.
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2 ноября 2024 г. 11:25
Умер самый большой в мире крокодил Кассиус

Австралийский гребнистый крокодил по кличке Кассиус, занесенный в Книгу рекордов Гиннесса как самая крупная рептилия в мире, обитающая в неволе, умер.

Об этом сообщает Report со ссылкой на Reuters.

Предполагалось, что ему было более 110 лет.

Организация Marineland Melanesia Crocodile Habitat на своей стрнанице в соцсетях сообщила, что здоровье Кассиуса, вес которого превышал одну тонну, ухудшилось с 15 октября.

“Он был очень стар и, предположительно, жил дольше, чем дикий крокодил. Кассиуса нам будет очень не хватать, но наша любовь и память о нем навсегда останутся в наших сердцах”, — говорится в сообщении организации.

Рептилия была поймана в 1984 году в национальном парке Какаду на севере континента и с тех пор жила на одной из крокодиловых ферм в штате Квинсленд. Свое имя он получил в честь легендарного американского боксера Кассиуса Клея, который более известен под именем Мохаммеда Али.

Кассиус был занесен в Книгу рекордов Гиннесса как самый большой в мире крокодил, содержащийся в неволе, после смерти в 2013 году филиппинского крокодила Лолонга, длиной 6,17 метров. Крокодил мог бы быть еще крупнее, если бы не потерял часть хвоста во время битвы со своим сородичем.

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