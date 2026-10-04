Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо
    Ильхам Алиев Путь к Победе Чемпионат мира по дзюдо

    В Бразилии проходят всеобщие выборы

    Другие страны
    • 04 октября, 2026
    • 01:52
    В Бразилии проходят всеобщие выборы

    Первый тур всеобщих выборов проходит 4 октября в Бразилии.

    Как передает Report со ссылкой на Высший избирательный суд Бразилии (TSE), гражданам предстоит избрать президента страны, губернаторов штатов и Федерального округа, 513 депутатов нижней палаты парламента и 54 из 81 сенатора, а также депутатов законодательных собраний штатов и Федерального округа.

    За пост президента страны борются 12 кандидатов. Для победы в первом туре необходимо получить более половины действительных голосов. Если ни одному из претендентов не удастся этого сделать, второй тур состоится 25 октября.

    По данным TSE, правом голоса обладают 158 745 463 избирателя.

    Голосование является обязательным для грамотных граждан Бразилии в возрасте от 18 до 70 лет. Для граждан в возрасте 16-17 лет, лиц старше 70 лет и неграмотных участие в выборах добровольное.

    Избирательные участки будут открыты с 08:00 до 17:00 по времени Бразилиа (с 15:00 до 00:00 по бакинскому времени).

    Голосование в Бразилии проводится с использованием электронных урн, что позволяет начать публикацию результатов вскоре после закрытия участков.

    Бразилия Всеобщие выборы
    Braziliyada ümumi seçkilər keçiriləcək
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