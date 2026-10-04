Около 70 тыс. человек вышли на акцию против жилищного кризиса в Мадриде
Другие страны
- 04 октября, 2026
- 02:20
Добавьте Report.az в предпочтительные источники Google
Будьте в курсе главных новостей!
Около 70 тыс. человек приняли участие в акции против жилищного кризиса в Мадриде.
Как передает Report со ссылкой на El País, такие данные приводит представительство правительства Испании в Мадриде. Организаторы акции - Профсоюз арендаторов - заявили об участии около 500 тыс. человек.
Демонстранты прошли маршем по улицам испанской столицы до площади Сибелес, где расположена мэрия Мадрида. Главным лозунгом акции стала фраза "На пути ко всеобщей забастовке".
Массовые акции против жилищного кризиса прошли также в других городах Испании, собрав тысячи участников.
В Валенсии демонстрация завершилась столкновениями протестующих с полицией. По данным El País, правоохранители применили силу для разгона участников акции.
Последние новости
16:11
В ФРГ при крушении легкомоторного самолета погибли два человекаДругие страны
15:56
Фото
Чемпионат мира по дзюдо: Ахмед Юсифов вышел в финал - ОБНОВЛЕНО-2Индивидуальные
15:47
Вице-спикер: Иран никогда не достигнет всеобъемлющего соглашения с СШАВ регионе
15:35
В Азербайджане из-за тумана ухудшится видимость на дорогахЭкология
15:33
Семь стран ОПЕК+ сохранили квоты по добыче нефти в ноябреЭнергетика
15:23
Ветераны "Нефтчи" обыграли литовский "Спартак" в матче по случаю 75-летия Республиканского стадионаФутбол
15:16
В Бразилии стартовали президентские выборыДругие страны
15:09
Чемпионат мира по дзюдо: Кёнуль Алиева завершила борьбу в 1/8 финала - ОБНОВЛЕНОИндивидуальные
14:55