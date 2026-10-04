Около 70 тыс. человек вышли на акцию против жилищного кризиса в Мадриде

Около 70 тыс. человек приняли участие в акции против жилищного кризиса в Мадриде.

Как передает Report со ссылкой на El País, такие данные приводит представительство правительства Испании в Мадриде. Организаторы акции - Профсоюз арендаторов - заявили об участии около 500 тыс. человек.

Демонстранты прошли маршем по улицам испанской столицы до площади Сибелес, где расположена мэрия Мадрида. Главным лозунгом акции стала фраза "На пути ко всеобщей забастовке".

Массовые акции против жилищного кризиса прошли также в других городах Испании, собрав тысячи участников.

В Валенсии демонстрация завершилась столкновениями протестующих с полицией. По данным El País, правоохранители применили силу для разгона участников акции.