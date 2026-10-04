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    İlham Əliyev Zəfərə gedən yol VI Azərbaycan Beynəlxalq Müdafiə Sərgisi (ADEX-2026)

    Madriddə 70 min insan mənzil böhranı əleyhinə aksiyada iştirak edib

    Digər ölkələr
    • 04 oktyabr, 2026
    • 04:52
    Madriddə 70 min insan mənzil böhranı əleyhinə aksiyada iştirak edib

    Madriddə mənzil böhranına qarşı keçirilən aksiyada təxminən 70 000 nəfər iştirak edib.

    "Report"un "El País"ə istinadən verdiyi məlumata görə, bu rəqəmlər İspaniya hökumətinin Madriddəki nümayəndəliyi tərəfindən göstərilib. Aksiyanın təşkilatçıları olan Kirayəçilər Birliyi təxminən 500 000 insanın iştirak etdiyini açıqlayıb.

    Nümayişçilər İspaniya paytaxtının küçələrindən Madrid şəhər meriyasının yerləşdiyi "Cibeles" meydanına qədər yürüş ediblər. Etirazın əsas şüarı "Ümumi tətil yolunda" olub.

    Mənzil böhranına qarşı kütləvi etirazlar İspaniyanın digər şəhərlərində də keçirilib və minlərlə iştirakçı cəlb edilib.

    Valensiyada nümayiş etirazçılarla polis arasında toqquşmalarla başa çatıb. "El País"in məlumatına görə, hüquq-mühafizə orqanlarının əməkdaşları etirazçıları dağıtmaq üçün güc tətbiq ediblər.

    Mənzillərin qiyməti Etiraz aksiyaları Madrid
    Около 70 тыс. человек вышли на акцию против жилищного кризиса в Мадриде
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