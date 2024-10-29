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Ученые обнаружили у обезьян способность пить морскую воду

Ученые обнаружили у обезьян способность пить морскую воду Международная группа ученых из Германии и Вьетнама обнаружила способность пить морскую воду без вреда для здоровья у обезьян лангуров с вьетнамского острова Кат Ба.
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29 октября 2024 г. 07:14
Ученые обнаружили у обезьян способность пить морскую воду

Международная группа ученых из Германии и Вьетнама обнаружила способность пить морскую воду без вреда для здоровья у обезьян лангуров с вьетнамского острова Кат Ба.

Как передает Report, исследование опубликовано в научном журнале Nature Communications (NatComms).

Лангуры Кат Ба — одни из редчайших приматов в мире. По последним подсчетам, численность вида составляет не более 85 особей. Сокращение популяции привело к генетическому обеднению и близкородственному скрещиванию.

По словам исследователей, несмотря на крайне уязвимое положение, лангуры Кат Ба сумели адаптироваться к своему месту жительства и выработать способности для выживания в условиях нехватки пресной воды.

Специалисты обнаружили изменения в генах обезьян, которые, по всей видимости, сделали их менее восприимчивыми к соленой воде. Генетические адаптации позволили животным справляться с высоким содержанием натрия.

Ученые отметили, что изучение лангуров Кат Ба служит ценной моделью для анализа последствий резкого падения численности вида для его генетического разнообразия.

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Версия на азербайджанском языке Alimlər dəniz suyu içə bilən meymunlar aşkarlayıblar

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