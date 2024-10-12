На торги Sotheby's выставят вещи Майкла Джордана на сумму свыше $10 млн

Аукционный дом Sotheby's проведет крупнейшие в своей истории торги вещами легенды баскетбола Майкла Джордана.

Аукционный дом Sotheby's проведет крупнейшие в своей истории торги вещами легенды баскетбола Майкла Джордана.

Как передает Report , об этом пишет американское издание Barron's.

Торги пройдут онлайн с 23 октября по 4 ноября, а главным лотом станет майка, в которой Джордан играл в чемпионском для его "Чикаго Буллз" сезоне Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) 1996-1997 годов. Ее стоимость предварительно оценивается в $4-6 млн.

Кроме этой майки на торги будут выставлены еще четыре лота.

Флаг США, которым Джордан остроумно прикрыл логотип Reebok на своей куртке в ходе церемонии награждения золотыми медалями сборной страны на Олимпиаде 1992 года в Барселоне, рассчитывают продать дороже $1 млн. Reebok была спонсором Dream Team, но сам игрок сотрудничал с Nike. На флаге оставили автографы Чарльз Баркли, Ларри Бёрд, Мэджик Джонсон, Скотти Пиппен и другие партнеры Джордана по той легендарной команде, считающейся многими лучшей за всю историю баскетбола.

Майка, в которой Джордан выступал в домашних матчах "Буллз" сезона 1988-1989 годов, оценивается дороже $2 млн.

Подписанную им майку из плей-офф 1998 года, которому посвящен документальный фильм "Последний танец", хотят продать за $0,8-1,2 млн.

И наконец, ряд вещей времен его выступлений за команду Университета Северной Каролины, включая тренировочную майку и пару кроссовок Nike с автографом, оценивают в $150-200 тыс.