Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян

Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи.

Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.

"Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян", - говорится в сообщении телеканала.

Местная полиция сообщила, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга.