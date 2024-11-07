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Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян

Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи.
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7 ноября 2024 г. 16:02
Из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян

Около 40 обезьян, содержавшихся в качестве подопытных в исследовательском центре Южной Каролины, смогли вырваться на волю, полиция ведет их поиски и просит местных жителей не приближаться к животным в случае встречи.

Как передает Report, об этом сообщает телеканал NBC News со ссылкой на правоохранителей.

"Полиция проводит поисковые работы после того, как в среду вечером из исследовательского центра в Южной Каролине сбежали 40 обезьян", - говорится в сообщении телеканала.

Местная полиция сообщила, что животные сбежали из исследовательского центра компании Alpha Genesis, которая работает с обезьянами для проведения клинических испытаний, в том числе по лечению расстройств головного мозга.

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Версия на английском языке Police hunt 40 monkeys that escaped from South Carolina research facility

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