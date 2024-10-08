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На юге Болгарии археологи обнаружили квартал хоббитов при раскопках города

На юге Болгарии археологи обнаружили квартал хоббитов при раскопках города Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии.
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8 октября 2024 г. 17:35
На юге Болгарии археологи обнаружили квартал хоббитов при раскопках города

Археологи обнаружили "квартал хоббитов" при раскопках в Кырджалийской области на юге Болгарии.

Как передает Report, об этом сообщает Болгарское национальное радио.

"Речь идет о целом квартале, который датируется XIII-XIV веками. Действительно, комплекс напоминает город хоббитов из культового фильма "Властелин колец", - сообщил репортер радио с места событий.

В небольших домах, не больше 20 квадратных метров, жили целые семьи. Были найдены кухонная утварь, ручные мельницы, инструменты. Дома разделяли узкие улочки. Археологи предполагают, что в здесь жила бедная часть населения Перперикона, которое в то время насчитывала около 5 тыс. человек – примерно как население Вены в тот же период.

Перперикон был расположен на 470-метровом скалистом холме. Считается, что именно в Перпериконе находится могила Орфея. В средние века это был важный городской центр Византийской империи.

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