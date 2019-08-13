​Учёные обнаружили древнейшее высокогорное поселение людей

Международная группа исследователей обнаружила на высоте 4 тыс. м в Эфиопии следы самого древнего человеческого поселения, построенного в горах.

Как передаёт Report со ссылкой на "Известия.ru", об этом сообщает издание Science Alert.

Ранее считалось, что такие поселения возникли гораздо позже, так как условия среды, в том числе разреженный воздух, не являются подходящими для постоянной жизни.

Археологи изучили скальное укрытие Финча-Хабера в южной части Эфиопии. По данным ученых, возраст находки оценивается в 45 тыс. лет.

В частности, исследователи нашли каменные артефакты и фрагменты керамики, кости грызунов, страусиные яйца, а также стеклянные бусины и отходы жизнедеятельности человека.