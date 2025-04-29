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Турист из Британии в пеший маршрут до Вьетнама включил Азербайджан и Казахстан

Турист из Британии в пеший маршрут до Вьетнама включил Азербайджан и Казахстан Турист из Великобритании Люк Даекин пешком доберется в Грузию и Азербайджан, после чего он планирует пересечь Каспийское море на пароме, чтобы добраться до Казахстана.
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29 апреля 2025 г. 15:37
Турист из Британии в пеший маршрут до Вьетнама включил Азербайджан и Казахстан

Турист из Великобритании Люк Даекин пешком доберется в Грузию и Азербайджан, после чего он планирует пересечь Каспийское море на пароме, чтобы добраться до Казахстана.

Как передает Report, об этом пишет издание The Indian Express.

Отмечается, что он планирует проделать путь из Великобритании во Вьетнам без спонсорской поддержки, без команды сопровождения и без использования общественного транспорта. Даекин начал свой маршрут 16 сентября 2024 года, решив отказаться от любого транспорта и передвигаться исключительно пешком.

За первые 214 дней пути ему удалось преодолеть две трети Европы, пройдя через Великобританию, Францию, Бельгию, Люксембург, Германию, Австрию, Венгрию, Сербию, Болгарию, Грецию и Турцию. Оттуда пересечет Грузию и Азербайджан, далее последует в Казахстан.

"Этот этап может оказаться наиболее сложным — бескрайние степи, отсутствие инфраструктуры и ограниченный доступ к воде и пище будут серьезным испытанием даже для такого опытного путешественника", - отмечатся в статье.

Затем его путь лежит через Пакистан, Афганистан и Индию — страны, где особенно сложно пересекать границы и где приходится сталкиваться с непредсказуемыми политическими и климатическими условиями. После этого он продолжит движение через Бангладеш, Мьянму, Таиланд и Камбоджу, прежде чем достичь своей конечной цели — Вьетнама. Завершить путешествие Даекин планирует в Ханое, пройдя последние километры из Хошимина.

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Версия на английском языке UK man embarks on epic walk to Vietnam, passing through Azerbaijan and Kazakhstan

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