Суд не разрешил французам назвать сына Гризманн Мбаппе

Родители новорождённого малыша во французском городе Брив-ла-Гайард так сильно прониклись победой национальной команды на чемпионате мира 2018 года в России, что решили назвать своего сына Гризманн Мбаппе в честь футболистов Килиана Мбаппе и Антуана Гризманна. Эти игроки забили по одному голу в ворота соперников в финале турнира.

Однако, как передаёт Report со ссылкой на Le Parisien, суд такое решение не одобрил.

По информации журналистов, на необычное имя малыша обратили внимание сотрудники регистрационного органа и сообщили об этом в прокуратуру, началось расследование. Спустя пять месяцев суд постановил, что родителям стоит придумать ребёнку другое имя.

Хотя во французских законах нет прямого запрета называть детей в честь футболистов (имя лишь не должно быть оскорбительным или смешным, сложносоставным или включать в себя иностранные символы, цифры), вариант Гризманн Мбаппе всё равно был отклонён как не отвечающий "лучшим интересам" ребёнка. Пара была вынуждена назвать малыша Дани Ноэ.