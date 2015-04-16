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    Суд для туристов появится в Дубае

    Новый суд начнет рассматривать первые дела в конце 2015 года

    Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Суд, который будет рассматривать исключительно мелкие правонарушения, совершенные туристами, будет создан в Дубае, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости. 

    По информации издания Arabian Business, которое ссылается на источник в суде Дубая, новый суд начнет рассматривать первые дела в конце 2015 года.

    Примерами таких дел могут стать употребление алкоголя, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и другие случаи.

    По мнению источника, создание такой структуры ускорит рассмотрение подобных мелких правонарушений.

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