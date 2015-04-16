Суд для туристов появится в Дубае

Баку. 16 апреля. REPORT.AZ/ Суд, который будет рассматривать исключительно мелкие правонарушения, совершенные туристами, будет создан в Дубае, сообщает Report cо ссылкой на РИА Новости.

По информации издания Arabian Business, которое ссылается на источник в суде Дубая, новый суд начнет рассматривать первые дела в конце 2015 года.

Примерами таких дел могут стать употребление алкоголя, вождение автомобиля в состоянии алкогольного опьянения и другие случаи.

По мнению источника, создание такой структуры ускорит рассмотрение подобных мелких правонарушений.