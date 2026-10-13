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    Белый дом: США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле

    Энергетика
    • 13 октября, 2026
    • 18:18
    Белый дом: США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле

    США получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле.

    Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявила в ходе брифинга новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария.

    "Президент США Дональд Трамп заключил крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории, предоставив Соединенным Штатам контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле", - сказала она.

    Кэти Захария Стратегические запасы нефти Соединенные Штаты Америки (США) Венесуэла
    Ağ Ev: ABŞ Venesueladakı neft ehtiyatlarının böyük hissəsinə nəzarət edir
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