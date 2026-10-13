Белый дом: США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле

США получили контроль над большей частью доказанных запасов нефти в Венесуэле.

Как передает Report со ссылкой на зарубежные медиа, об этом заявила в ходе брифинга новый пресс-секретарь Белого дома Кэти Закария.

"Президент США Дональд Трамп заключил крупнейшую нефтяную сделку в мировой истории, предоставив Соединенным Штатам контроль над более чем 65 млрд баррелей доказанных запасов нефти в Венесуэле", - сказала она.