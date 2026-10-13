Ağ Ev: ABŞ Venesueladakı neft ehtiyatlarının böyük hissəsinə nəzarət edir
Energetika
- 13 oktyabr, 2026
- 18:27
Report.az-ı Google seçilmiş mənbələrinə əlavə edin
Yeniliklərdən dərhal xəbərdar olun!
ABŞ Venesueladakı təsdiqlənmiş neft ehtiyatlarının böyük hissəsinə nəzarət edir.
"Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin yeni mətbuat katibi Keti Zakariya brifinq zamanı bildirib.
"ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünya tarixində ən böyük neft razılaşmasını əldə edərək, Birləşmiş Ştatlara Venesueladakı 65 milyard bareldən çox təsdiqlənmiş neft ehtiyatına nəzarət imkanı yaradıb", - o bildirib.
Son xəbərlər
01:17
UEFA Konfrans Liqası: Liqa mərhələsinin I turunun oyunları baş tutubFutbol
01:14
UEFA Avropa Liqasında II turunun oyunları keçirilibFutbol
00:38
Azərbaycan 2030-cu ildə icmal büdcənin kəsirini 260 milyon dollara endirəcəkMaliyyə
00:30
Azərbaycan iqtisadiyyatına yaxın 4 ildə mümkün investisiya qoyuluşunun məbləği elan edilibMaliyyə
00:25
Azərbaycan gələn il xarici dövlət borcunun ödənilməsinə 1,4 milyard manatdan çox pul xərcləyəcəkMaliyyə
00:18
Azərbaycan yaxın 4 ildə Qarabağ və Şərqi Zəngəzura 13,2 milyard manat xərcləyəcəkMaliyyə
00:04
Azərbaycanın 2027-ci il üçün büdcəsi ilkin variantla müqayisədə dəyişdirilibMaliyyə
23:54
Azərbaycan XİN: AQEM-in VII Zirvə Görüşü regional dialoqun inkişaf etdirilməsində mühüm mərhələdirXarici siyasət
23:43
2027-2030-cu illəri əhatə edən Ortamüddətli Xərclər Çərçivəsi açıqlanıbMaliyyə