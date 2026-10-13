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    Ağ Ev: ABŞ Venesueladakı neft ehtiyatlarının böyük hissəsinə nəzarət edir

    Energetika
    • 13 oktyabr, 2026
    • 18:27
    Ağ Ev: ABŞ Venesueladakı neft ehtiyatlarının böyük hissəsinə nəzarət edir

    ABŞ Venesueladakı təsdiqlənmiş neft ehtiyatlarının böyük hissəsinə nəzarət edir.

    "Report" xarici mediaya istinadən xəbər verir ki, bu barədə Ağ Evin yeni mətbuat katibi Keti Zakariya brifinq zamanı bildirib.

    "ABŞ Prezidenti Donald Tramp dünya tarixində ən böyük neft razılaşmasını əldə edərək, Birləşmiş Ştatlara Venesueladakı 65 milyard bareldən çox təsdiqlənmiş neft ehtiyatına nəzarət imkanı yaradıb", - o bildirib.

    Donald Tramp Keti Zakariya Ağ Ev (Vaşinqton) Amerika Birləşmiş Ştatları (ABŞ) Venesuela
    Белый дом: США получили контроль над большей частью запасов нефти в Венесуэле
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