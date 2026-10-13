ЦБ Азербайджана: Капитальная позиция инвестиционных компаний находится в комфортной зоне

Капитальная позиция инвестиционных компаний Азербайджана находится в комфортной зоне.

Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

Согласно документу, к концу первой половины этого года совокупный капитал инвестиционных компаний составил 51,2 млн манатов, а требуемый капитал - 8,7 млн манатов, что свидетельствует о наличии у них достаточного капитального буфера.