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    ЦБ Азербайджана: Капитальная позиция инвестиционных компаний находится в комфортной зоне

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 18:28
    ЦБ Азербайджана: Капитальная позиция инвестиционных компаний находится в комфортной зоне

    Капитальная позиция инвестиционных компаний Азербайджана находится в комфортной зоне.

    Как сообщает Report, об этом говорится в полугодовом "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана (ЦБА).

    Согласно документу, к концу первой половины этого года совокупный капитал инвестиционных компаний составил 51,2 млн манатов, а требуемый капитал - 8,7 млн манатов, что свидетельствует о наличии у них достаточного капитального буфера.

    Инвестиционные компании Центральный банк Азербайджана (ЦБА)
    AMB: İnvestisiya şirkətlərinin kapital mövqeyi komfort zonadadır
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