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    ЦБА: Ликвидность страхового сектора Азербайджана находится на комфортном уровне

    Финансы
    • 13 октября, 2026
    • 18:23
    ЦБА: Ликвидность страхового сектора Азербайджана находится на комфортном уровне

    Ликвидность страхового сектора Азербайджана остается на комфортном уровне.

    Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие.

    В первом полугодии текущего года высоколиквидные активы страхового сектора оценивались в 1,2 млрд манатов, ожидаемые денежные выплаты - в 793 млн манатов, ожидаемые денежные поступления - в 301 млн манатов. Коэффициент ликвидности сектора (ILR) составил 237%.

    В течение отчетного периода снижение объема высоколиквидных активов сектора, наряду с увеличением чистых денежных выплат, обусловило снижение показателя ILR.

    Коэффициент ликвидности в секторе страхования жизни составил 206%, а в секторе страхования, не связанного со страхованием жизни, - 315%.

    Таким образом, поддержание достаточного уровня высоколиквидных активов повышает устойчивость страховщиков к краткосрочным (трехмесячным) шокам ликвидности.

    Центральный банк Азербайджана (ЦБА) Ликвидность страхового сектора Азербайджана
    AMB: Sığorta sektorunun likvidliyi komfort zonadadır
    MiniBoss
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