ЦБА: Ликвидность страхового сектора Азербайджана находится на комфортном уровне

Ликвидность страхового сектора Азербайджана остается на комфортном уровне.

Как сообщает Report, об этом говорится в "Отчете о финансовой стабильности" Центрального банка Азербайджана за первое полугодие.

В первом полугодии текущего года высоколиквидные активы страхового сектора оценивались в 1,2 млрд манатов, ожидаемые денежные выплаты - в 793 млн манатов, ожидаемые денежные поступления - в 301 млн манатов. Коэффициент ликвидности сектора (ILR) составил 237%.

В течение отчетного периода снижение объема высоколиквидных активов сектора, наряду с увеличением чистых денежных выплат, обусловило снижение показателя ILR.

Коэффициент ликвидности в секторе страхования жизни составил 206%, а в секторе страхования, не связанного со страхованием жизни, - 315%.

Таким образом, поддержание достаточного уровня высоколиквидных активов повышает устойчивость страховщиков к краткосрочным (трехмесячным) шокам ликвидности.