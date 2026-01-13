Ильхам Алиев WUF13 Протесты в Иране мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Стартап из США планирует построить отели на Луне до 2032 года

    • 13 января, 2026
    • 13:59
    Стартап из США планирует построить отели на Луне до 2032 года

    Стартап из Сан-Франциско (США, штат Калифорния) GRU Space объявил о планах построить на Луне первые отели и рассчитывает начать отправлять туда туристов уже в 2032 году.

    Как передает Report, об этом говорится на сайте компании.

    Компания обосновывает свои цели тем, что стоимость вывода на орбиту грузов в последние годы значительно снизилась благодаря деятельности компании SpaceX. Запуски грузов в космос продолжат дешеветь благодаря растущей конкуренции на рынке, в том числе со стороны компании Blue Origin и многочисленных стартапов и проектов собственных возвращаемых ракет в других странах мира.

    В компании также отмечают, что космос уже становится туристическим направлением для богатых людей.

    На первых этапах отели будут доставлять вместе с туристами на поверхность спутника Земли, это будут надувные модули, рассчитанные на двух-четырех человек. При условии трех полетов в год стоимость в расчете на туриста составит $416 тыс. Далее планируется строить более сложные конструкции с использованием материала как с Земли, так и с поверхности Луны. Такие отели, дизайн которых вдохновлен Дворцом изящных искусств в Сан-Франциско, смогут принимать 10 гостей, стоимость "путевки" может снизиться до $83 тыс. Подготовительные полеты для отработки технологий планируются уже на 2029 и 2031 годы.

