Создатель Биг-Мака умер в США

Баку. 1 декабря. REPORT.AZ/ Создатель сэндвича Биг Мак Джим Деллигати скончался в США в возрасте 98 лет, cообщает Report со ссылкой на зарубежные СМИ.

Пресс-секретарь сети ресторанов McDonald’s Керри Форд сообщила, что Деллигати умер в окружении своих родных. Причины смерти не озвучиваются.

Деллигати был управляющим франшизы McDonald’s в Питтсбурге (Пенсильвания, США). В 1967 году он предложил расширить стандартное меню — гамбургеры, чизбургеры, картошка-фри и молочные коктейли — за счет сендвича с двумя котлетами. Сначала новинка была представлена в местных ресторанах, а годом позже вошла в меню сети по всей стране.

Биг-Мак (сэндвич с двумя котлетами, сыром, соленым огурцом и салатными листьями, подается на булочке с кунжутом, разрезанной на три части) используется журналом TheEconomist в качестве единицы измерения качества жизни в разных странах («Индекс Биг-Мака»), так как он популярен и содержит в себе основные продукты сельского хозяйства любой страны. В англоязычных странах такой подход называют «бургерономикой».