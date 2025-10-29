Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет
    Это интересно
    • 29 октября, 2025
    • 08:37
    Сотрудник ANAMA и его собака получили награду Команда собак-саперов года в США

    В Вашингтоне прошла ежегодная церемония награждения "Clearing the Path Awards", организованная Институтом наследия Маршалла, одной из ведущих неправительственных организаций США в сфере гуманитарной разминирования.

    Как передает американское бюро Report, в рамках мероприятия были продемонстрированы фотографии собак-саперов, переданных Азербайджану Институтом наследия Маршалла, и их дрессировщиков, работающих на освобождённых территориях страны.

    В этом году награду в одной из четырёх номинаций получила представитель Азербайджана, которую вручил посол страны в США Хазар Ибрагим.

    На мероприятии присутствовали представители администрации и Конгресса США, дипломатического корпуса, международных организаций по разминированию и донорских структур.

    В своей речи посол Х. Ибрагим подчеркнул, что проблема мин - одна из самых серьёзных гуманитарных проблем для Азербайджана. Он отметил, что более 13 % территории страны заражено минами, за последние десятилетия более 3 400 человек стали жертвами минных взрывов, а с 2020 года свыше 400 человек пострадали или погибли. Посол добавил, что деятельность по разминированию имеет важное значение для восстановления освобождённых территорий и возвращения туда вынужденных переселенцев.

    Он также отметил важность 20-летнего успешного сотрудничества Института наследия Маршалла с ANAMA, выразил благодарность донорам и партнёрам и подчеркнул необходимость продолжения международной поддержки усилий Азербайджана в области разминирования.

    Специальный представитель президента США генерал-лейтенант Кейд Келлог в своём выступлении высоко оценил самоотверженность и героизм представителей ANAMA и подчеркнул значимость усилий по борьбе с минной опасностью.

    Представитель ANAMA В. Аллахвердиев, получая награду, заявил, что принимает её от имени всех сапёров и людей, работающих во имя спасения человеческих жизней, отметив, что это вдохновляет их очищать ещё больше территорий.

    Отметим, что сотрудничество между Институтом наследия Маршалла и Азербайджаном продолжается с 2005 года. За это время институт передал стране около 100 собак-саперов.

    Фото
    ABŞ-də ANAMA əməkdaşına və itinə "İlin minaaxtaran it komandası" mükafatı təqdim olunub

