СМИ: мошенники уже используют ИИ для выманивания денег у пожилых американцев

Генерирующие системы искусственного интеллекта уже облегчают мошенникам выманивание денег у пожилых американцев, и несколько сенаторов просят администрацию президента США Джо Байдена вмешаться и защитить людей от этой быстро возникающей угрозы.
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В письме, подписанном каждым членом сенатского комитета от обеих партий, спрашивается о технологии на базе искусственного интеллекта, которая может быть использована для воспроизведения голосов людей.
В интервью Fox News Digital Браун заявил, что мошенничество с "самозванцами" ежегодно приводит к убыткам примерно в 2,6 миллиарда долларов. При этом, по его словам, пожилые люди особенно подвержены риску теперь, когда мошенники получили доступ к технологии клонирования голоса.
Он добавил, что мошенничество с самозванцами можно осуществлять без использования фальшивого голоса, но предупредил, что "искусственный интеллект делает это еще проще, потому что это все равно что разговаривать со своим внуком".