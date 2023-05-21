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СМИ: мошенники уже используют ИИ для выманивания денег у пожилых американцев

СМИ: мошенники уже используют ИИ для выманивания денег у пожилых американцев Генерирующие системы искусственного интеллекта уже облегчают мошенникам выманивание денег у пожилых американцев, и несколько сенаторов просят администрацию президента США Джо Байдена вмешаться и защитить людей от этой быстро возникающей угрозы.
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21 мая 2023 г. 06:50
СМИ: мошенники уже используют ИИ для выманивания денег у пожилых американцев

Генерирующие системы искусственного интеллекта уже облегчают мошенникам выманивание денег у пожилых американцев, и несколько сенаторов просят администрацию президента США Джо Байдена вмешаться и защитить людей от этой быстро возникающей угрозы.

Как передает Report со ссылкой на Fox News, сенатор Майк Браун, главный республиканец в Специальном комитете Сената по проблемам старения, выступил инициатором двухпартийного письма в Федеральную торговую комиссию (FTC), в котором просит предоставить обновленную информацию, что ведомству известно о мошенничестве с использованием искусственного интеллекта против пожилых людей и что оно делает для защиты людей.

В письме, подписанном каждым членом сенатского комитета от обеих партий, спрашивается о технологии на базе искусственного интеллекта, которая может быть использована для воспроизведения голосов людей.

В интервью Fox News Digital Браун заявил, что мошенничество с "самозванцами" ежегодно приводит к убыткам примерно в 2,6 миллиарда долларов. При этом, по его словам, пожилые люди особенно подвержены риску теперь, когда мошенники получили доступ к технологии клонирования голоса.

Он добавил, что мошенничество с самозванцами можно осуществлять без использования фальшивого голоса, но предупредил, что "искусственный интеллект делает это еще проще, потому что это все равно что разговаривать со своим внуком".

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Версия на азербайджанском языке Fırıldaqçılar artıq süni intellektdən istifadə edirlər

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