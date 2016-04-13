В Японии робот впервые в мире принят в среднюю школу

Баку. 13 апреля. REPORT.AZ/ Говорящий робот-гуманоид Pepper cегодня официально принят в среднюю школу в японском городе Васэда в префектуре Фукусима, сообщает Report со ссылкой на ТАСС.

Робот будет учиться вместе с детьми впервые в мире. В школе по этому случаю устроили вступительную церемонию, на которой учеников призвали максимально использовать уникальные шансы общения с роботом, поскольку это им пригодится в будущей жизни.

Сам Pepper заявил, что "никогда не думал, что будет принят в человеческую школу" и пообещал заниматься изо всех сил.

Робот умеет говорить не только по-японски, но и по-английски.

Pepper разработан совместно Aldebaran Robotics и SoftBank. Согласно заявленной создателями концепции, робот умеет распознавать эмоции, анализируя тембр голоса и выражение лица обращающегося к нему человека.