    • 06 ноября, 2025
    • 13:56
    Реставрация Лувра обойдется в более чем 1 млрд евро

    Счетная палата Франции пересмотрела предварительные расчеты стоимости масштабной реставрации Лувра, увеличив общую сумму проекта до 1,15 млрд евро.

    Как передает Report cо ссылкой на франузские СМИ, об этом заявил глава ведомства Пьер Московиси на пресс-конференции.

    "В целом, проект открывает новые возможности для возрождения. Стоит отметить, что его стоимость составит около 1,15 млрд евро", - сказал он.

    Отметим, что 19 октября неизвестные в форме рабочих с помощью автоподъемника проникли в Лувр и в течение нескольких минут похитили драгоценности из коллекции Наполеона стоимостью €88 млн, включая ожерелье, брошь и диадему.

    Недавно суд Парижа предъявил обвинения по делу об ограблении Лувра двум из пяти человек, задержанных на днях.

