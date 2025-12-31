В 2025 году состояние самых богатых людей мира выросло на $2,2 трлн

В 2025 году состояние 500 самых богатых людей мира увеличилось на рекордные $2,2 трлн.

Как передает Report, об этом сообщает агенство Bloomberg.

"Примерно четверть всего прироста, зафиксированного индексом благосостояния Bloomberg, пришлась всего на восемь человек, включая председателя совета директоров Oracle Ларри Эллисона, генерального директора Tesla Илона Маска, соучредителя Alphabet Ларри Пейджа и основателя Amazon Джеффа Безоса", - говорится в материале.

Совокупное состояние миллиардеров достигло $11,9 трлн.