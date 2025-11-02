Двум из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

Суд Парижа предъявил обвинения по делу об ограблении Лувра двум (женщина и мужчина - ред.) из пяти человек, задержанных на днях.

Как передает Report со ссылкой на Reuters, трое были отпущены на свободу.

"Женщина и мужчина были официально привлечены к расследованию кражи драгоценностей из Лувра на сумму 102 млн долларов", - сообщил в субботу прокурор Парижа.

По его словам, 37-летнему мужчине, известному полиции по предыдущим кражам, было предъявлено обвинение в организованной краже и преступном сговоре. 38-летней женщине было предъявлено обвинение в соучастии в краже и сговоре.

Таким образом, общее число официально обвиняемых по этому делу достигло четырех. Еще двое были задержаны в субботу, 25 октября, а 29 октября им предъявили официальные обвинения. Это 34-летний гражданин Алжира, живущий во Франции (его личность удалось установить благодаря следам ДНК, обнаруженным на скутере, который использовали для побега), а также 39-летний таксист из пригорода Парижа.