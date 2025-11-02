Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13
    Ильхам Алиев Путь к Победе Бюджетный пакет WUF13

    Двум из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

    Другие страны
    • 02 ноября, 2025
    • 00:23
    Двум из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

    Суд Парижа предъявил обвинения по делу об ограблении Лувра двум (женщина и мужчина - ред.) из пяти человек, задержанных на днях.

    Как передает Report со ссылкой на Reuters, трое были отпущены на свободу.

    "Женщина и мужчина были официально привлечены к расследованию кражи драгоценностей из Лувра на сумму 102 млн долларов", - сообщил в субботу прокурор Парижа.

    По его словам, 37-летнему мужчине, известному полиции по предыдущим кражам, было предъявлено обвинение в организованной краже и преступном сговоре. 38-летней женщине было предъявлено обвинение в соучастии в краже и сговоре.

    Таким образом, общее число официально обвиняемых по этому делу достигло четырех. Еще двое были задержаны в субботу, 25 октября, а 29 октября им предъявили официальные обвинения. Это 34-летний гражданин Алжира, живущий во Франции (его личность удалось установить благодаря следам ДНК, обнаруженным на скутере, который использовали для побега), а также 39-летний таксист из пригорода Парижа.

    Лувр ограбление
    Luvr soyğunçuluğu işi üzrə həbs edilən 5 nəfərdən ikisinə qarşı ittiham irəli sürülüb

    Последние новости

    00:23

    Двум из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

    Другие страны
    00:04

    В Музее каменной летописи представлен спектакль пантомимы "Тайна воды"

    Искусство
    23:51
    Фото

    В Музее каменной летописи открылись выставки в рамках фестиваля Art Weekend

    Kультурная политика
    23:30

    Россия ввела санкции против нового премьера Украины

    В регионе
    23:13

    Глава МИД ФРГ объявил о смягчении ограничений на поездки в Израиль

    Другие страны
    22:52

    В Иране произошел пожар в цехе по заправке и продаже сжиженного газа

    В регионе
    22:33
    Фото

    В рамках проекта Art Weekend состоялась презентация очередного проекта "Дыхание - единство слова и звука"

    Kультурная политика
    22:26

    При атаке ВС РФ на Днепропетровск погибли и пострадали несколько человек

    Другие страны
    22:12

    Трамп 10 ноября примет в Белом доме аш-Шараа

    Другие страны
    Лента новостей