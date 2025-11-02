İlham Əliyev Zəfərə gedən yol Büdcə zərfi WUF13
    Luvr soyğunçuluğu işi üzrə həbs edilən 5 nəfərdən ikisinə qarşı ittiham irəli sürülüb

    • 02 noyabr, 2025
    • 00:39
    Paris məhkəməsi bu yaxınlarda Luvr soyğunçuluğu işi üzrə həbs edilən 5 nəfərdən ikisini (qadın və kişi) ittiham edib.

    "Report"un "Reuters"ə istinadən verdiyi məlumata görə, 3 nəfər sərbəst buraxılıb.

    "Bir qadın və bir kişi Luvrdan 102 milyon dollar dəyərində qızıl-zinət əşyalarının oğurlanması ilə bağlı istintaqa rəsmi şəkildə cəlb edilib", - Paris prokuroru şənbə günü bildirib.

    Onun sözlərinə görə, polisə əvvəlki oğurluqlardan tanış olan 37 yaşlı kişi mütəşəkkil oğurluq və qabaqcadan əlbir olmaqda ittiham olunub.

    Bununla da bu iş üzrə rəsmi ittiham irəli sürülən şəxslərin ümumi sayı dördə çatıb. Daha iki nəfər şənbə günü, oktyabrın 25-də saxlanılıb, oktyabrın 29-da isə rəsmi ittiham irəli sürülüb.

    Onlar Fransada yaşayan 34 yaşlı Əlcəzair vətəndaşı (onun şəxsiyyəti qaçış zamanı istifadə edilən skuterdə aşkar edilən DNT izləri sayəsində müəyyən edilib) və Paris ətrafında yaşayan 39 yaşlı taksi sürücüsüdür.

    Двум из пяти задержанных по делу об ограблении Лувра предъявлены обвинения

