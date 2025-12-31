Ильхам Алиев WUF13 мирный процесс между Азербайджаном и Арменией
    Финансы
    • 31 декабря, 2025
    • 18:11
    Доля частных банков в кредитовании экономики Азербайджана превысила 70%

    На 1 декабря 2025 года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 31 млрд 451,1 млн манатов.

    Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,9% превышает показатель предыдущего месяца, на 7,4% больше по сравнению с началом года и на 8,2% - по сравнению с 1 декабря 2024 года.

    На долю частных банков приходятся 22 млрд 050,3 млн манатов, или 70,1%, кредитных вложений. Это на 8,6% больше по сравнению с прошлым годом.

    На отчетный период кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 635,2 млн манатов. Это на 8% больше в годовом сравнении. За год доля государственных банков в общем объеме кредитных вложений не изменилась и осталась на уровне 24,3%.

    На 1 декабря кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 1 млрд 765,5 млн манатов. Это на 3,9% больше в годовом сравнении. За год доля НБКО в общем объеме кредитных вложений снизилась с 5,8% до 5,6%.

    В Азербайджане функционируют 22 банка, из которых 2 имеют государственную долю, и 54 НБКО.

    кредитование экономики частные банки ЦБА Азербайджан
    Azərbaycan iqtisadiyyatına kredit qoyuluşunda özəl bankların payı 70 %-i ötüb

    Лента новостей