Доля частных банков в кредитовании экономики Азербайджана превысила 70%

На 1 декабря 2025 года кредитные вложения в экономику Азербайджана составили 31 млрд 451,1 млн манатов.

Как сообщает Report со ссылкой на Центробанк Азербайджана (ЦБА), это на 0,9% превышает показатель предыдущего месяца, на 7,4% больше по сравнению с началом года и на 8,2% - по сравнению с 1 декабря 2024 года.

На долю частных банков приходятся 22 млрд 050,3 млн манатов, или 70,1%, кредитных вложений. Это на 8,6% больше по сравнению с прошлым годом.

На отчетный период кредитные вложения государственных банков составили 7 млрд 635,2 млн манатов. Это на 8% больше в годовом сравнении. За год доля государственных банков в общем объеме кредитных вложений не изменилась и осталась на уровне 24,3%.

На 1 декабря кредитные вложения небанковских кредитных организаций (НБКО) составили 1 млрд 765,5 млн манатов. Это на 3,9% больше в годовом сравнении. За год доля НБКО в общем объеме кредитных вложений снизилась с 5,8% до 5,6%.

В Азербайджане функционируют 22 банка, из которых 2 имеют государственную долю, и 54 НБКО.