    Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

    Это интересно
    • 22 октября, 2025
    • 09:01
    Реку с крокодилами сочли пригодной для соревнований на Олимпиаде в Австралии

    Река Фицрой, где водятся крокодилы, предложенная правительством австралийского штата Квинсленд для проведения для проведения соревнований во время Олимпийских игр 2032 года, получила одобрение национальной организации, отвечающей за строительство олимпийских спортивных объектов.

    Как передает Report, об этом сообщает издание The Australian.

    По его данным, национальная структура, отвечающая за модернизацию и строительство спортивных объектов для Олимпийских и Паралимпийских игр 2032 года в Брисбене (Games Independent Infrastructure and Coordination Authority, GIICA) сочла реку Фицрой пригодной для проведения соревнований по гребле на байдарках и каноэ.

    "Фактически теперь у нас есть зеленый свет для гребного спорта в 2032 году. Все данные собраны, и больше нет никаких препятствий для проведения здесь соревнований", - сказал депутат федерального парламента Австралии от штата Квинсленд Мэтт Канаван.

    Сообщается, что специалисты GIICA провели проверку всех необходимых характеристик реки и уверены в том, что они полностью соответствуют требованиям международной федерации гребного спорта. А премьер-министр штата Квинсленд Дэвид Крисафулли пообещал, что власти региона займутся борьбой с крокодилами, населяющими реку, и устранят эту угрозу.

    Timsahlarla dolu çay Avstraliya Olimpiadasında yarışmaq üçün yararlı hesab edilib
    Queensland river, known for crocodiles, gets tick of approval for 2032 Olympic rowing

