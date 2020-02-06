​Разработана вакцина от коронавируса

В Имперском колледже Лондона сообщили о прорыве в разработке вакцины против нового коронавируса, который появился в Китае и быстро распространяется по миру.

Как передает Report, по данным телеканала Sky News, лабораторная стадия заняла всего 14 дней, и уже на следующей неделе препарат начнут тестировать на животных.

Профессор Робин Шэтток указал на необычайную оперативность в работе ученых, - обычно до клинических испытаний дело доходит только через два-три года.

Отмечается, что применять вакцину для лечения людей могут начать уже летом, если для этого будет достаточно финансирования.