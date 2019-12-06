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Приклеенный к стене банан продали за 120 тысяч долларов

Приклеенный к стене банан продали за 120 тысяч долларов

Инсталляция итальянского художника Маурицио Кателана на ярмарке Art Basel Miami Beach была продана за 120 тыс. долларов.

Как сообщает Report со ссылкой на Sky News, работа "Комедиант" была представлена в двух экземплярах.

Эту цену заплатили за каждый из них, а цена третьего банана выросла до 150 тыс. долларов.

"Банан означает множество вещей - это символ глобальной торговли, двусмысленности, и классический инструмент юмора", - говорят представители ярмарки.

Ранее Кателлан создал другую знаменитую работу - золотой унитаз, который в 2019 году был украден с экспозиции.

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