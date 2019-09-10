Посреди амазонского леса нашли крупный археологический комплекс

Бразильские археологи обнаружили крупный комплекс археологических объектов в Центральной Амазонии. Ученые считают, что до прибытия европейцев на этой территории жило многочисленное индейское население.

Как передает Report, об этом сообщает TASS со ссылкой на портал Amazonas Noticias.

Исследователи нашли комплекс во время экспедиции вглубь Национального парка Тефе в среднем течении реки Солимойнс. В течение месяца 40 специалистов изучали пять местных поселений доколумбовой эпохи.

По мнению специалистов, результаты работы и найденные артефакты свидетельствуют о том, что до того, как на территорию современной Бразилии в 1500 году прибыли португальские колонизаторы, амазонские леса населяли и осваивали многочисленные аборигены. В ходе раскопок ученые нашли погребальные урны, керамическую посуду, семена типичных для региона сельскохозяйственных культур. Возраст части из них, по предварительным оценкам, может достигать от 2 до 3 тысяч лет.