    Ильхам Алиев Операция США и Израиля против Ирана WUF13 Визит Ильхама Алиева в Грузию

    Погранслужба Индии хочет использовать крокодилов и змей для охраны границ

    • 06 апреля, 2026
    • 15:35
    Погранслужба Индии хочет использовать крокодилов и змей для охраны границ

    Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности.

    Как передает Report, об этом пишет издание The Hindu.

    По данным газеты, в служебном сообщении, направленном штаб-квартирой Пограничных силы безопасности во все полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы с Бангладеш, говорится, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

    "В служебном сообщении говорится о том, … необходимо изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) на уязвимых речных участках границы", - отмечает издание.

    Согласно ежегодному отчету МВД Индии за 2024–2025 годы, граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом - через холмы, реки и долины. С целью предотвращения нелегальной миграции и противоправной деятельности правительство Индии решило усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.

    Незаконное пересечение госграницы МВД Индии Индия Бангладеш
    Hindistan sərhədyanı rayonlarda ilan və timsahların yerləşdirilməsini nəzərdən keçirir

    21:28

    Посол Азербайджана обсудил с главой Верховного суда Эфиопии цифровую трансформацию

    Внешняя политика
    21:20

    Израиль подтвердил удар по одному из крупнейших нефтехимических комплексов Ирана

    Другие страны
    21:04

    На страницах Ильхама Алиева в соцсетях опубликованы кадры его визита в Грузию

    Внешняя политика
    21:01

    Эрдоган: Мы активизируем дипломатические усилия для завершения войны против Ирана

    В регионе
    20:53

    В Израиле свыше 7 тыс. человек пострадали в результате ударов Ирана

    Другие страны
    20:44

    Багаи: Иран ударит по аналогичной инфраструктуре США в ответ на атаки

    Другие страны
    20:36
    Фото

    Завершился государственный визит президента Ильхама Алиева в Грузию

    Внешняя политика
    20:34

    США и Израиль атаковали жилые районы в Иране, есть погибшие

    В регионе
    20:22

    Ермек Кошербаев прибыл с официальным визитом в Грузию

    В регионе
    Лента новостей