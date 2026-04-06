Погранслужба Индии хочет использовать крокодилов и змей для охраны границ

Пограничные силы безопасности Индии, охраняющие границы страны с Пакистаном и Бангладеш, изучат целесообразность использования змей и крокодилов в приграничных речных районах с целью предотвращения незаконного проникновения и преступной деятельности.

Как передает Report, об этом пишет издание The Hindu.

По данным газеты, в служебном сообщении, направленном штаб-квартирой Пограничных силы безопасности во все полевые подразделения, дислоцированные вдоль границы с Бангладеш, говорится, что использование рептилий осуществляется в соответствии с указаниями министра внутренних дел Индии Амита Шаха.

"В служебном сообщении говорится о том, … необходимо изучить и оценить с оперативной точки зрения целесообразность размещения рептилий (таких как змеи или крокодилы) на уязвимых речных участках границы", - отмечает издание.

Согласно ежегодному отчету МВД Индии за 2024–2025 годы, граница с Бангладеш проходит по местности со сложным рельефом - через холмы, реки и долины. С целью предотвращения нелегальной миграции и противоправной деятельности правительство Индии решило усовершенствовать охрану границ и утвердило возведение новых пограничных заграждений.