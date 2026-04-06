İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri
    İlham Əliyev ABŞ və İsrailin İrana qarşı əməliyyatı WUF13 İlham Əliyevin Gürcüstana səfəri

    Maraqlı
    • 06 aprel, 2026
    • 16:20
    Hindistan sərhədyanı rayonlarda ilan və timsahların yerləşdirilməsini nəzərdən keçirir

    Hindistanın Pakistan və Banqladeşlə sərhədlərini qoruyan Sərhəd Təhlükəsizlik Qüvvələri qanunsuz keçidlərin və cinayətkar fəaliyyətin qarşısını almaq məqsədilə sərhədyanı çay rayonlarında ilan və timsahların istifadəsinin məqsədəuyğunluğunu araşdıracaq.

    "Report" xəbər verir ki, bu barədə "The Hindu" nəşri yazıb.

    Qəzetin məlumatına görə, Sərhəd Təhlükəsizlik Qüvvələrinin mənzil-qərargahı tərəfindən Banqladeş sərhədi boyunca yerləşən bölmələrə göndərilən xidməti mesajda bildirilib ki, sürünənlərdən istifadə Hindistanın daxili işlər naziri Amit Şahın göstərişlərinə uyğun olaraq həyata keçirilir.

    "Sərhədin həssas çay sahələrində sürünənlərin (ilan və ya timsah kimi) yerləşdirilməsinin məqsədəuyğunluğunu operativ nöqteyi-nəzərdən öyrənmək və qiymətləndirmək lazımdır", - məlumatda qeyd edilib.

    Hindistan Daxili İşlər Nazirliyinin 2024–2025-ci illər üzrə illik hesabatına əsasən, Banqladeşlə sərhəd mürəkkəb relyefi olan ərazidən - təpələrdən, çaylardan və vadilərdən keçir. Qanunsuz miqrasiya və hüquqazidd fəaliyyətlərin qarşısını almaq məqsədilə Hindistan hökuməti sərhədlərin mühafizəsini təkmilləşdirmək qərarına gəlib və yeni sərhəd çəpərlərinin qurulduğunu təsdiqləyib.

    Pakistan Hindistan Banqladeş
    Погранслужба Индии хочет использовать крокодилов и змей для охраны границ

    Son xəbərlər

    21:20

    Ruslan Nəsibov: Azərbaycan ədliyyə sahəsində Efiopiya ilə əməkdaşlığa hazırdır

    21:03

    Bütün Xəbər Lenti