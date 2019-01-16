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    Пилот забыл ключи в самолете и попытался залезть в кабину через окно - ВИДЕО

    Баку. 16 января. REPORT.AZ/ Пилот авиакомпании British Airways попытался забраться в кабину самолета через окно.

    Как передает Report, опубликованное видео заметило издание The Daily Mail.

    Горе-пилот попытался пролезть ногой в небольшое окно, при этом ему необходимо было удержать равновесие. Он протягивает руку внутрь и даже пытается засунуть голову в кабину до того, как на помощь приходит коллега, сообщает Daily Mail.

    Источник отметил, что ролик набирает популярность в соцсетях: его просмотрели более 12 тысяч раз.

    "Извините, возможно, очевидный вопрос, но есть ли у самолета ключи?" – написал один из комментаторов.

    "Рискну сказать, что это делается только тогда, когда пуленепробиваемая дверь заперта, и вы не можете вспомнить код", – пошутил другой.

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