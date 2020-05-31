​Перечислены самые частые осложнения от коронавируса

Самые распространенные среди пациентов осложнения от коронавируса — это сепсис (42 процента), дыхательная и сердечная недостаточности (36 и 12 процентов соответственно), а также нарушение свертываемости крови (7 процентов).

Как передает Report со ссылкой на российскую прессу, об этом заявил профессор Московского государственного медицинского университета, президент Российской ассоциации общественного здоровья Андрей Демин.

Он сослался на статистику госпитализированных в Ухане. Помимо перечисленных осложнений у пациентов наблюдались нарушения работы желудочно-кишечного тракта, почек, печени, мозга, периферической нервной системы, кровеносных сосудов, микроциркуляции. Также отмечались кожные проявления.

Демин добавил, что даже при отсутствии клинических проявлений инфекции, у зараженных в ряде случаев изменялись функции иммунной системы, печени, почек и других органов и систем.