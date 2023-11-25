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Особняк Брэда Питта и Анджелины Джоли выставят на аукцион

Особняк Брэда Питта и Анджелины Джоли выставят на аукцион Особняк голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли в Новом Орлеане выставят на аукцион.
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25 ноября 2023 г. 06:41
Особняк Брэда Питта и Анджелины Джоли выставят на аукцион

Особняк голливудских актеров Брэда Питта и Анджелины Джоли в Новом Орлеане выставят на аукцион.

Как передает Report со ссылкой на издание New York Post, торги намечены на 11 декабря, стартовая цена составит 5,35 миллиона долларов. Предварительные просмотры начнутся 8 числа. Дом был приобретен звездной парой в 2007 году за 3,5 миллиона долларов. Сделка проводилась через фонд Mondo Bongo Trust. Своим названием он обязан песне лидера панк-группы Clash Джо Страммера, написанной им вместе с коллективом Mescaleros. Именно эта песня стала саундтреком к фильму "Мистер и Миссис Смит", на съемках которого Питт и Джоли познакомились.

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Версия на азербайджанском языке Bred Pitt və Ancelina Colinin malikanəsi hərraca çıxarılacaq

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