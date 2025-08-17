Опасный астероид пролетел мимо Земли

Астероид "2025 PM" диаметром 50 метров пролетел около Земли.

Астероид "2025 PM" диаметром 50 метров пролетел около Земли.

Как сообщает Report, небесное тело 17 августа в 13:03 по бакинскому времени находилось на расстоянии примерно одного диаметра лунной орбиты от Земли.

Благодаря необычно близкому сближению с планетой, астероид входит в число потенциально опасных. В целом, к этой категории относят тела, сближающиеся с Землей на расстояние ближе 10 диаметров лунных орбит, утверждают ученые.

"2025 PM" относится к группе "Аполлон", то есть к астероидам, близким к нашей планете, орбиты которых пересекаются с орбитой Земли снаружи. Он был обнаружен 1 августа. У объекта нет свойств кометы (исходящих газов), так что, очевидно, что это каменная глыба без летучих веществ. Впрочем, тело не так хорошо изучено.

По мнению специалистов, следующее крупное сближение объекта с Землей ожидается во второй половине сентября. Затем астероид 2025 FA22 диаметром примерно 200 м пройдет мимо Земли на расстоянии около 1 миллиона км.

В июле ученые предупредили, что в апреле 2029 года астероид "Апофис" диаметром 375 метров приблизится к Земле на расстояние 32 тыс. км. Небесное тело смогут увидеть невооруженным глазом около 2 млрд человек, живущих в Европе, Африке и Азии.